Ignazio e Cecilia sposi, l'emozionante ballo con i suoceri Veronica Cozzani e Francesco Moser

Nelle ultime ore i video che raccontano le nozze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez riempiono i social per rimandare l'atmosfera di gioia successiva alla cerimonia. Dopo il rito nuziale segnato dalla commozione degli sposi, degli invitati e pure di Belen, scoppiata in lacrime davanti all'arrivo della sorella al braccio del padre Gustavo, tutti gli invitati si sono scatenati in un party coinvolgente dove anche Francesco Moser e Veronica Cozzani, ovvero il padre di Ignazio e la mamma di Cecilia, sono stati a loro modo protagonisti.

Durante la festa, infatti, l'ex ciclista, padre dello sposo, si è cimentato in un ballo insieme alla nuora sulle note di Come saprei, una tenera danza che a un certo punto ha coinvolto anche Ignazio con la suocera, invitata a ballare tra i tavoli sotto gli sguardi dei presenti che hanno filmato la scena. Da un altro video poi, ecco trasparire la gioia di Francesco Moser - che oggi si dedica totlamente alla gestione della sua azienda agricola nel Trentino - ripreso a chiacchierare allegramente di vendemmia con il figlio e i suoi amici tra cui Tony Effe.

Qualche mese fa, proprio accennando al matrimonio del figlio durante un'intervista che raccontava della sua nuova compagna Maria Mosole, Francesco aveva espresso qualche perplessità per via della data di nozze con Cecilia non ancora fissata dopo diversi slittamenti: "Non mi faccio i fatti loro, non guardo Internet, uso il cellulare solo per telefonare. Il matrimonio? Quando lo vedo, ci credo", aveva confidato. Adesso invece, è proprio il caso di crederci.

