La vita privata di Ignazio La Russa: dalla moglie Laura De Cicco al figlio rapper

Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato. Il cofondatore di Fratelli d'Italia è stato eletto oggi, 13 ottobre 2022, alla prima votazione. Classe 1947, avvocato, siciliano di origine ma milanese d'adozione, La Russa ha alle spalle una lunga esperienza politica con incarichi di peso come quello di ministro della Difesa. Quanto alla sua vita privata, il neopresidente è sposato e ha tre figli, Lorenzo Kocis e Leonardo Apache con la moglie Laura De Cicco e uno, Geronimo, nato da una precedente relazione.

Chi è la moglie di Ignazio La Russa

Molto riservata circa la sua vita privata, della moglie di Ignazio La Russa Laura De Cicco si hanno poche informazioni. Solo una volta ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi: "Io non sono molto gelosa però sulla sua fedeltà non metterei la mano sul fuoco. Invece Ignazio da bravo siculo è abbastanza geloso. Mi telefona spesso per sapere dove sono e cosa sto facendo. Ora che è più preso, però ha dovuto limitare le chiamate, e un po’ mi dispiace", confidò riferendosi al marito.

I figli di Ignazio La Russa

Dal loro matrimonio sono nati i due figli Lorenzo Kocis e Leonardo Apache. Il primo, 27 anni, laureato in giurisprudenza, lo scorso anno è stato eletto nel parlamentino del Municipio 1, il Consiglio di zona del centro di Milano: "Mi è sempre piaciuto occuparmi delle persone e dei loro problemi e adesso posso farlo per la mia città", spiegava allora a Repubblica. Leonardo Apache La Russa, in arte Larus, ha 19 anni e nel 2019 ha intrapreso la carriera di trapper. All'Agi La Russa padre spiegò che quel “Sono fatto” inserito nel testo del figlio "Sottovalutati", secondo lui, non aveva nulla a che fare con lo stordimento psichedelico: "Ma se lo acchiappo con la droga lo ammazzo" aggiunse, spiegando poi che quando provò a criticare il testo parecchio politically uncorrect del figlio Larus lui gli rispose che senza parolacce le canzoni rap non hanno senso, chiosando con un deciso “papà non sai un ca..o dei rapper”.

La Russa è anche padre di Geronimo, nato dalla sua precedente unione con Marika Cattare, presidente di Aci Milano.