Ignazio Moser: i dolcissimi auguri di Belen, dopo il divorzio dei genitori

Ignazio Moser è finito su tutti i giornali per l'annuncio del divorzio dei suoi genitori dopo 41 anni di vita insieme. Francesco Moser e Carla Merz, infatti, papà e mamma dell'ex ciclista e concorrente del GFVip, hanno dichiarato di voler mettere fine al loro matrimonio, notizia che è arrivata nel giorno esatto del compleanno del loro figlio, Ignazio, fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. In una giornata difficile come questa, Ignazio non ha voluto rinunciare ai festeggiamenti per i suoi trent'anni e ha celebrato questa tappa importante della sua vita insieme alla sua fidanzata e ai suoi amici più cari in Puglia, tra divertimento, karaoke e tante risate.

A fare un augurio davvero speciale a Ignazio, però, è stata Belen Rodriguez, sua cognata che è molto legata al ragazzo di sua sorella. Belen, infatti, mentre era impegnata con la festa per il primo compleanno di Luna Marì, ha deciso di prendersi un momento per dedicare delle dolcissime parole a Ignazio Moser per il suo compleanno.

Belen, infatti, sul suo profilo Instagram, tra una stories e l'altra dei suoi bimbi, ha pubblicato una foto di Ignazio con tanto di dedica per il suo compleanno.

"Bravo, bello e buono. Tantissimi auguri cognato. È un piacere averti in famiglia. Ti voglio bene" ha scritto la showgirl argentina con tanto di cuoricini per dimostrare tutta la sua vicinanza e il suo affetto nei confronti di Ignazio in una giornata per lui così speciale e difficile allo stessso tempo.