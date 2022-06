"Dopo la casa i figli", il progetto di Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez

Le foto sui social ancora non sono molte, ma la casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta piano piano prendendo forma. La coppia già vive nel nuovo appartamento anche se sono ancora molti i lavori da fare. "La prima casa nostra è una grande emozione, ma non auguro a nessuno di costruire una casa in questo periodo", confessa a Today Moser. Il modello e sportivo si trovava a Firenze in occasione del salone della moda Pitti Uomo non solo in veste di ospite, ma anche di collaboratore del brand HandPicked per il quale ha realizzato una capsule collection di 5 tasche in denim limited edition, dal nome "Moser Project".

"Con tutti i problemi legati al covid e alla guerra e con quelli dell'edilizia stiamo vivendo un incubo. Stiamo avendo un sacco di problemi con i tempi di consegna, siamo già in casa, ma ancora ci mancano molte cose. Poi, a parte questi piccoli inconvenienti, è sicuramente un traguardo importante", ha aggiunto Ignazio. E alla domanda se lui e Cecilia stiano pensando o meno di avere dei figli la risposta di Moser non lascia spazio ai fraintendimenti: "Diciamo che intanto abbiamo creato un posto poi vediamo anche di riempirlo". Quindi la coppia sta pensando seriamente ad allargare la famiglia ed è quindi possibile che presto potrebbero esserci dei piccoli Moser-Rodriguez che giocheranno con i cugini più grandi, i figli di Belen Luna Marì e Santiago.