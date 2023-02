Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati: parla l'agente dell'ex ciclista

È bastata una foto a mani nude (senza l'anello di fidanzamento da poco regalatole) e qualche stories sui socal in solitaria per infiammare il gossip. Cosa c'è di vero dietro alle ipotesi di rottura di una coppia che sembrava oramai prossima alle nozze? È davvero tutto finito tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Non sarebbe la prima volta che i due vengono dati per lontani. C'è chi in passato ha parlato di tradimenti e chi insinua che ci sia nuovamente l'infedeltà di lui a monte di questa maretta, sta di fatto che i diretti interessati hanno preferito stare in silenzio.

Parla l'agente di lui

A fare chiarezza è intervenuto l'agente dell'ex ciclista che in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato: "Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti. Ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”. Nelle scorse ore infatti il trentino ha condiviso alcune stories con i cani (Aspirina ed Ercolino), che poco prima aveva mostrato lei sui social e lo sfondo sembrava essere proprio casa loro.

Non solo, l’agente ha voluto anche chiarire il dubbio che era nato dall'anello mancante: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli - ha spiegato - Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”. Sarà davvero così?