La foto di Ignazio Moser dimagrito dieci chili e le parole di Cecilia Rodriguez

Di certo nella vita di Ignazio Moser c'è senza dubbio l'amore della compagna Cecilia Rodrgiuez, che giorno dopo giorno gli dedica attenzioni e romantiche dedica via social. Ma che cosa stia accadendo nella mente dell'ex ciclista è ancora tenuto al riparto dai riflettori. Dopo che nei giorni scorsi l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di vivere problemi di salute, in queste ore si è immortalato in uno scatto che lo vede molto dimagrito, allarmando i follower.

La foto di Ignazio Moser dimagrito

"Meno dieci chili, quasi forma Isola", ha scherzato Ignazio, che prova così a sdrammatizzare e a non perdere il sorriso nonostante il momento complicato che si sta trovando a vivere. A chi poi si allarma per le sue condizioni di salute, risponde: "Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente tutto è dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici".

Le parole di Cecilia Rodriguez

Intanto, poco dopo, la fidanzata Cecilia condivide uno scatto che mostra la coppia insieme, più innamorata che mai. "Tu, tu, nessuno come te, tu, non c'è sostituto…", scrive nella didascalia a corredo di un selfie a due. Tra i like al post, c'è anche quello di Veronica Cozzani, mamma di Cechu e della sorellina più famosa, ovvero Belen Rodriguez. I due stanno insieme dall'autunno del 2017, quando si sono conosciuti all'interno della Casa del Gf Vip innamorandosi alla follia (e facendo sì che lei mollasse l'allora fidanzato Francesco Monte). Oggi sono inseparabili: proprio in questi giorni la ragazza lo sta accompagnando in tutti gli eventi sportivi di cui lui è ospite, senza fargli mai sentire la sua mancanza.

Ignazio e la malattia

Che cosa stia capitando ad Ignazio nel dettaglio è ancor aun mistero. Di certo c'è il suo appello a non sottovalutare mai le problematiche relative alla salute mentale. "Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) - ha dihiarato - Quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri". E l'amore di Cecilia.