Ignazio Moser, i genitori Francesco e Carla Merz divorziano dopo 41 anni di matrimonio

Francesco Moser e Carla Merz hanno divorziato. La coppia, già separata da 4 anni, ha sciolto definitivamente il vincolo matrimoniale a 41 anni dalle nozze. A riferire della fine del rapporto è il quotidiano l'Adige che parla della firma apposta sul documento di divorzio dai genitori di Ignazio Moser, noto per essere stato concorrente del GF Vip dove ha conosciuto la fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

La storia d'amore di Francesco Moser e Carla Merz

Francesco Moser e Carla Merz, tra le più note e longeve coppie del Trentino Alto Adige, si sono sposati l'8 dicembre 1980 quando il campione di ciclismo era all'apice della carriera e Carla, erede di una delle famiglie più in vista dell'alta borghesia di Trento, si dissero sì in Piazza Duomo a Trento. Dalla loro lunga storia d'amore sono nati tre figli, Francesca, Carlo e Ignazio. Poi la decisione di separarsi nel 2019 e adesso la notizia del divorzio.

Il rapporto tra Ignazio Moser e il padre Francesco

Di recente Francesco e Ignazio Moser sono stati ospiti in tv, dove qualche frecciatina non è passata inosservata. Mentre l'ex ciclista era ospite della trasmissione di Rai1 Oggi è un altro giorno, a collegarsi a sorpresa è stato proprio il figlio in coppia con la fidanzata Cecilia. In quel contesto sono emerse divergenze di visioni sulla vita riferite soprattutto al percorso professionale del figlio, a cui comunque resta legatissimo.

Francesco Moser, inoltre, ha parlato in alcune occasioni anche del rapporto tra il figlio Ignazio e la compagna Cecilia, dicendosi ignaro dei presunti progetti matrimoniali del figlio: "Matrimonio tra Cecilia e Ignazio? Devi chiedere a loro. Io sarò l’ultimo a saperlo. Sono scelte personali", era stata la risposta di papà Francesco.