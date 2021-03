Incidente per Ignazio Moser: l'ex ciclista col volto insaguinato

Disavventura Ignazio Moser, apparso sui social con un vistoso taglio al sopracciglio destro. L’incidente è capitato a Catania dove lo sportivo si trovava per l’inaugurazione di “21PadelArena”, centro Padel di cui è socio. Per l’occasione è stata organizzata “La grande sfida”, una partita che ha visto Moser e Jeremias Rodriguez sfidare Nicolò Brigante e Nicola Ventola. Presente all’evento anche la fidanzata di Moser, Cecilia Rodriguez.

Dopo qualche ora, Ignazio Moser ha pubblicato alcune foto che lo hanno mostrato con un taglio all’altezza del sopracciglio: “Dovreste vedere l’altro com’è finito”, ha scritto per ironizzare su quanto avvenuto. E ancora: “L’arte che si incarna…dicevano. Grazie drmirkomanora per il pronto intervento”è stata l’ulteriore commento scritto a corredo di un’altra foto completata dagli hashtag #padel e #9punti, Nessun altro dettaglio è stato aggiunto in merito alla dinamica dell’incidente, ma si può dedurre che l’infortunio sia accaduto durante una partita di padel.

Per rassicurare i fan, Ignazio Moser si è mostrato poco fa con una nuova foto in cui si nota l’occhio destro leggermente gonfio e il piccolo taglio sul sopracciglio: “Buongiorno da parte mia e del mio occhio nero”, ha scritto.