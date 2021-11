Ignazio Moser rivela la causa dei suoi problemi di salute

Ignazio Moser si è lasciato finalmente alle spalle il problema di salute che per settimane ha fiaccato il suo fisico e anche l'umore. "Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni. Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi" aveva raccontato ai follower annunciando un periodo di pausa dai social. Tornato a raccontarsi, il fidanzato di Cecilia Rodriguez aveva poi rassicurato tutti di sentirsi meglio, per quanto non fossero ancora chiare le cause del malessere che adesso riconduce a un parassita intestinale.

Ignazio Moser spiega le cause del malessere

“Come stai Ignazio? Superato quel maledetto problema fisico?”, ha chiesto un utente all’ex ciclista durante un ask su Instagram. "Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima" è stata la replica di Ignazio, concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Come sempre, anche in questa difficile esperienza, nel suo percorso verso la guarigione c’è stata la sua Cecilia, ritratta con lui nel selfie che mostra Ignazio molto dimagrito. "Tu, tu, nessuno come te, tu, non c'è sostituto…", la dedica che la sorella di Belen ha rivolto al compagno. I due stanno insieme dall'autunno del 2017, quando si sono conosciuti all'interno della Casa del GF Vip innamorandosi alla follia (e facendo sì che lei mollasse l'allora fidanzato Francesco Monte). Oggi sono inseparabili e i social sono specchio della loro felicità.