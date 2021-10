Problemi di salute per Ignazio Moser: "Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi"

Apprensione per Ignazio Moser, che ha fatto sapere su Instagram di avere alcuni problemi di salute, motivo per cui ha deciso di prendersi una pausa. Nulla di grave, assicura l'influencer, anche se necessita di alcuni giorni di tranquillità.

"Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia ormai da parecchi giorni" ha scritto tra le storie, senza specificare cosa stanno comportando e quale sfera coinvolgono, aggiungendo: "Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati". Uno stop necessario che allarma i fan, nonostante le rassicurazioni di Moser. Accanto a lui, ovviamente, la compagna Cecilia Rodriguez, che certamente avviserà i follower sugli sviluppi. Nel frattempo, un grande in bocca al lupo a Ignazio.

C'entra l'Isola dei Famosi?

La dura esperienza sull'Isola dei Famosi potrebbe essere la causa dei problemi di Ignazio Moser. L'ex naufrago non sarebbe il primo a portarsi dietro conseguenze fisiche: diversi vip, protagonisti del reality nelle passate edizioni, hanno parlato di serie difficoltà riscontrate dopo il reality: dai segni lasciati dalle punture dei mosquitos, ai problemi con cibo e digestione - conseguenza del ristretto regime alimentare e del drastico dimagrimento sull'Isola - fino ai dolori muscolari e ossei a causa delle condizioni in cui dormono durante il programma. E' solo un'ipotesi, ma non da escludere.