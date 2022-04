Ignazio Moser, la bomba: "Ha tradito Cecilia con una donna sposata"

"Ho tutto documentato, Ignazio chiedi scusa a Cecilia perchè non se lo merita". Alessandro Rosica, meglio conosciuto come Investigatore sociale, avrebbe tra le mani delle prove schiaccianti che documenterebbero l'ennesimo tradimento di Ignazio Moser. L'ultima, in ordine cronologico, sarebbe una donna sposata con figli che l'ex ciclista avrebbe "visto" domenica sera. La notizia è apparsa sul profilo Instagram di Rosica.

Nessun se ipotetico quindi ma una ferma convinzione di un comportamento scorretto nei confronti di Cecilia Rodriguez che, sempre a detta di Rosica, sarebbe a conoscenza dell'infedeltà del compagno ma, forse troppo innamorata, non prenderebbe provvedimenti e anzi, con il suo Ignazio ha anche comprato casa.

I diretti interessati non hanno proferito parola sulla questione ma hanno condiviso sui rispettivi social il promo di Mtv dove presentano il film The Lost City con Sandra Bullock.