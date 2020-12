Ignazio Moser dice addio allo zio Aldo morto di Covid: il pensiero commosso di Cecilia Rodriguez

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa Aldo Moser, morto a 86 anni a Trento dove era ricoverato per Covid. Il ciclista, professionista dal 1954 al 1974, aveva corso con Fausto Coppi e partecipato a 16 edizioni del Giro d’Italia, ottenendo come miglior piazzamento un quinto posto e indossano per due volte la maglia rosa. Aldo Moser era il fratello maggiore di Francesco, anche lui maglia rosa al Giro d'Italia, e zio di Ignazio che sui social ha espresso il suo dolore con un post colmo di affetto. “Ciao Zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi”, ha scritto lo sportivo a corredo di una foto che ricorda il campione, ritratto con lui e il padre anche in uno scatto postato nelle storie.

Addio ad Aldo Moser: il ricordo di Cecilia Rodriguez

Al pensiero commosso di Ignazio Moser si è unito anche quello di Cecilia Rodriguez, sua fidanzata da tre anni. “Sono stata fortunata e ho avuto la possibilità di conoscerti. Zio Aldo nel mio cuore”, ha scritto la modella a corredo di una foto in bianco e nero che la vede accanto ad Aldo Moser a cui era evidentemente molto legata come lo è a tutta la famiglia del compagno. Lo sportivo e la sorella di Belen vivono insieme tra Milano e il Trentino Alto Adige, dove Ignazio lavora nell'azienda vinicola dei Moser.