Ignazio Moser e il padre, la diretta finisce male: frecciate inaspettate tra i due

Che Francesco Moser avesse qualche perplessità circa il percorso professionale del figlio, era cosa nota. Ma questi malumori sono tornati protagonisti nel corso della puntata di "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone. Mentre infatti l'ex ciclista era ospite della trasmissione di Rai Uno, a collegarsi a sorpresa è stato proprio Ignazio, in coppia con la fidanzata Cecilia (proprio nei giorni in cui si vocifera di presunti tradimenti tra i due). E i due si sono lasciati frecciate inaspettate, ma frutto - evidentemente - di una diversa visione della vita che è figlia, anche, dell'esser nati e cresciuti in epoche diverse.

A Francesco, infatti, vera e propria icona del ciclismo, non è andato giù questo fatto che il figlio Ignazio abbia deciso di interrompere la carriera sportiva in favore di quella televisiva. Dal suo punto di vista, il ragazzo non avrebbe accettato di buon grado i sacrifici che questo tipo di attività rende necessaria. Motivo per cui, a replicare a tono, è arrivato lo stesso Ignazio.

Oltre che giustificarsi circa l'interruzione della carriera sportiva, "che, anche se papà non lo vedeva, comportava sacrifici importanti", Ignazio ha, anche lui, qualcosa da recriminare al papà. "Papà di limiti ne ha tanti che ora no starò ad elencare", ha esordito. Per poi continuare ad approfondire, una volta incalzato dalla conduttrice: "Adesso che siamo piu lontani siamo anche più vicini - ha detto - Papà non è mai stato affettivo. Era piu facile prendere una sgridata da lui. Certo, io non sono mai stato un angioletto, ma qualche 'ti voglio bene' in più sarebbe stato ben gradito".

Immediata la replica di Franceso: "Non l'ho mai fatto", ha risposto "né con lui né con gl altri figli (Carlo e Francesca, ndr)".

"Sei in tempo a dirglielo", lo incalza allora la Bortone. Ma niente: il ciclista proprio non riesce a verbalizzare i propri sentimenti. Tanto che a farlo ci pensa, ancora una volta Ignazio: "Papà io invece ti voglio bene più di quello che pensi e che avresti sperato". Applausi in studio.