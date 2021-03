Iker Casillas e Sara Carbonero si separano. La notizia che racconta della fine del matrimonio tra l’ex portiere del Real Madrid e la giornalista è stata diffusa dal settimanale spagnolo Lecturas secondo il quale i due vivrebbero lontani già da tempo dopo la decisione di lasciarsi di comune accordo.

Se l’indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe di un vero colpo di scena nella storia della coppia, apparsa sempre molto unita nelle avversità che hanno riguardato i problemi di salute di entrambi. Il mese scorso, infatti, si è parlato ancora di una recidiva del tumore alle ovaie contro cui Carbonero aveva lottato già in passato, poco dopo l’infarto che, nel maggio del 2019, aveva colpito il marito.

La storia d’amore tra Iker Casillas e Sara Carbonero

La storia d’amore tra l’ex portiere spagnolo Iker Casillas e Sara Carbonero diventò di dominio pubblico quando nel 2010 il calciatore del neo-campione del mondo ai Mondiali in Sudafrica, le diede un bacio in diretta tv. Nel 2014 la nascita del primo figlio, Martin, e due anni dopo il matrimonio celebrato in gran segreto a Madrid, la nascita del secondogenito, Lucas.