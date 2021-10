Il video in cui Tina rovescia un secchio d'acqua in testa a Gemma

Il titolo della sfilata è "Come ti seduco". La prima a sfilare è Gemma. Sulla scena c'è una macchina di modello Cinquecento. E la Dama torinese spiega di voler assecondare il "connubio donne e motori, che da sempre fa girare la testa agli uomini". Ma, se agli uomini girano la testa, sulla sua testa arriva presto un secchio d'acqua, ad opera di Tina Cipollari, opinionista e sua acerrima nemica che già in passato l'aveva colpita con un gesto simile.

Promossa dalla stylist Anahi, Gemma improvvisa dunque a Uomini e Donne una scena di Car Wash per ottenere i voti più alti possibili del parterre. Una esibizione in jeans e camicia texana. Poco prima del suo ingresso in scena, Tina azzarda: "Quel secchio puo essere utile per dopo". Promessa mantenuta: dopo la performance della settantenne, Tina va dietro le quinte a recuperare il secchio, lo riempie d'acqua e sapone e glielo rovescia in testa. Prosegue così la rivalità infinita tra le due protagoniste dal dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.