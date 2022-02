Gigi Buffon e Ilaria D'Amico in crisi? La verità in una foto

Alle voci diffuse in un periodo in cui si racconta di separazioni vere (vedi Hunziker – Trussardi) e di rotture insinuate ma poi smentite (Francesco Totti e Ilary Blasi) nel mondo dello spettacolo, si erano aggiunte anche quelle riferite a una crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. L’indiscrezione non è stata minimamente commentata dai diretti interessati che, insieme dal 2013, hanno sempre tenuto al riparo dai riflettori la loro vita privata nel corso degli anni che li hanno anche visti diventare genitori di un figlio, Leopoldo Mattia.

Ora, però, a parlare sono i fatti e, in particolare, una foto che li mostra insieme sereni in occasione del rinnovo fino al 2024 del contratto con il Parma da parte del portiere. Con loro ci sono anche David Lee e Louis Thomas, i figli nati dal matrimonio di Buffon con la ex moglie Alena Seredova, contenti per il loro papà che ha fatto riferimento anche alla sua famiglia parlando in conferenza stampa.

“Questa è una bella giornata per me, per la mia famiglia, per il mio procuratore” ha spiegato il portiere campione del mondo a Germania 2006. E, infatti, a condividere con lui questa giornata così importante ci sono tutte le persone a lui più care, tra cui la compagna Ilaria D’Amico con un sorriso che vale più di qualsiasi nota ufficiale diramata per negare i rumors su una crisi che, evidentemente, non esiste.

Le voci sulla crisi tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

I motivi della presunta crisi tra la giornalista e il portiere del Parma erano stati imputati ai moltissimi impegni professionali di lui che lo porterebbero ad essere meno presente in casa. Ma anche le nozze che sembrano non voler arrivare: "Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai", ha detto qualcuno puntando su una ipotetica insoddisfazione della compagna. Adesso però arrivano le immagini a raccontare altro per la gioia dei fan della coppia tra le più ammirate del mondo dello spettacolo anche per la loro riservatezza.