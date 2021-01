Ilaria D'amico racconta la vita accanto a Gigi Buffon e ai loro bambini

"Secondo me ci tiene più adesso di prima. Ormai è una vera e grande festa in famiglia". Così Ilaria D'amico si racconta alla vigilia del compleanno di Gigi Buffon, che oggi compie 43 anni circondato dall'affetto della compagna, appunto, e del figlio Leopoldo Mattia, nato cinque anni fa.

Ilaria si mostra disponibile a lasciarsi andare a confidenze, come raramente accade visto il suo carattere discreto, ma non vuole rivelare il regalo che ha preparato per la sua dolce metà. "Il regalo gliel’ho già annunciato, ma lo teniamo per noi... La torta sarà molto sabauda, tra le preferite di Gigi. Il cioccolato e la nocciola non mancheranno. Un po’ perché siamo in Piemonte e soprattutto perché dobbiamo sempre cercare il giusto compromesso tra i nostri gusti e quelli dei bambini". Accanto a Gigi ci saranno, molto probabilmente, anche i figli David Lee e Louis Thomas, avuti dall'ex moglie Alena Seredova, con cui il rapporto è divenuto pacifico (soprattutto per il bene dei bambini) dopo i rancori seguiti al divorzio.

Ma com'è la vita domestica di Ilaria e Gigi, ormai legati da otto anni? "Abbiamo una serie di riti - confida lei - a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown. Oggi pomeriggio sceglieremo tutti assieme cosa guardare. Uno dei papabili potrebbe essere “Ritorno al futuro 2”. E poi abbiamo i nostri giochi: nomi, cose, città e animali, rivisitato con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare". Una vera e proprio famiglia del Mulino Bianco, insomma, dettata soprattutto dal carattere mite del portiere: "Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. È un ottimista. È gioia di vivere".