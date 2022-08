"Ilary era un punto di equilibrio per Francesco", il primo commento di Ilaria D'Amico sul divozio Totti-Blasi

Ilaria D'amico commenta, per la prima volta, il divorzio più chiacchierato d'Italia, quello tra la collega Ilary Blasi e 'ex collega di suo compagno Gigi Buffon, Francesco Totti. La conduttrice TV che presto tornerà sul piccolo schermo, dopo due anni di assenza, alla guida di "Che c'è di nuovo" su Rai 2, in un'intervista al settimanale F ha parlato di questo nuovo progetto professionale che le ha fatto tornare a "brillare gli occhi", della sua vita privata (e la presunta crici) con Buffon, della sua idea di matrimonio che, per lei non è una priorità, e anche di cosa pensa della fine della ventennale relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti giunta al termine quest'estate.

La D'Amico, infatti, si è lasciata andare a un racconto a cuore aperto e, prima di tutto, ha smentito le voci di crisi con l'ex portiere con cui è insieme dal 2014, poi ha rivelato di essere letteralmente rinata dopo aver ricevuto la proposta dalla Rai di conduzione di un programma di politica basato su talk e interviste, e, infine, ha anche commentato la fine della relazione tra Francesco Totti, grande amico di suo marito e Ilary Blasi.

Alla domanda su cosa ne pensa della fine del matrimonio tra l'ex letterina di Passaparola e l'ex giocatore della Roma, la D'Amico ha rivelato:"Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse" e ha poi aggiunto: "Nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità"