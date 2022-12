Ilaria D'Amico parla alla sorella scomparsa e si commuove: "Manterrò le promesse che ti ho fatto" (video)

La carriera, con i 24 anni trascorsi nel giornalismo sportivo di primo piano, il rapporto lavorativo e di amicizia con Gianluca Vialli, la relazione sentimentale con Gigi Buffon, ma anche la politica e i retroscena dietro la sua intervista scoop a Gheddafi nel 2006: questi i temi affrontati da Ilaria D'Amico nella nuova puntata de La Confessione, programma cult condotto da Peter Gomez, che dopo oltre 120 interviste one-to-one è tornato sul Nove.

Nella puntata che va in onda venerdì 30 dicembre alle 22:45, la giornalista e conduttrice non ha trattenuto la commozione in un ricordo struggente al termine della trasmissione, quando Gomez le ha chiesto di rivolgersi direttamente alla sorella maggiore Catia, morta il 5 settembre 2020, a 59 anni, per un tumore all’intestino diagnosticato nel gennaio del 2019. La conduttrice di Che c'è di nuovo su Rai2 aveva già parlato di quanto questo lutto avesse cambiato la sua vita, ma è nel salotto del direttore de Ilfattoquotidiano.it che, per la prima volta, si è rivolta direttamente a lei. "Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso..." ha detto senza trattenere le lacrime: "Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei".

Di seguito le parole di Ilaria D'Amico nella clip de La Confessione

Quando Ilaria D'Amico parlò per la prima volta della sorella morta di cancro

Ilaria D'Amico parlò per la prima volta del dolore immenso per la morte della sorella un mese dopo il doloroso lutto. "Un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei" raccontò in un'intervista. Da allora la giornalista è cambiata nel modo di vivere la vita: "Sono più fragile" confidò, "Sento che lei è diventata una parte di me (...) Oggi dò meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia".