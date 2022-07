Non è la Rai, Ilaria Galassi fa la badante: "Accudisco una 90enne, coi suoi regali faccio la spesa"

Nel 1990 debutta in TV come ragazza pon-pon di Domenica In. Tra il 1991 e il 1995 è una delle protagoniste di Non è la Rai, il noto programma di Canale 5 e Italia 1. È stata showgirl, modella e volto di fotoromanzi. È Ilaria Galassi, la 46enne abruzzese che, a 27 anni da Non è la Rai, cambia radicalmente lavoro e, in un'intervista su Fanpage, rivela di fare la badante.

Ilaria, che fino a poco fa era segretaria in un salone di parrucchieri, oggi accudisce un'anziana di novant'anni, Ausilia, e rivela di aver scelto di fare questo lavoro dopo essere stata costretta a chiudere, insieme al marito, il salone a causa della pandemia. A trovarle questo nuovo lavoro è stata proprio una cliente del negozio che aveva bisogno che qualcuno si prendesse cura di sua madre nelle ore mattutine e, così, Ilaria, che conosceva già il mestiere avendo già accudito sua nonna e aveva molto tempo libero, ha detto di sì decidendo di svolgere il lavoro di badante senza essere pagata. "Mi piace farlo" ha rivelato l'ex showgirl che, intanto, spiega di mandare curriculum in giro alla ricerca di un lavoro per pagare l'affitto dato che ora, l'unico a portare soldi a casa è suo marito.

L'ex ragazza di Non è la Rai non riceve alcuno stipendio dal suo lavoro di badante ma solo qualche regalo dell'anziana signora con cui fa la spesa. Ilaria, inoltre, ammette di avere un bellissimo rapporto con la 90enne e rivela che questo mestiere sta fungendo da vera e propria terapia per lei grazie agli innumerevoli insegnamenti di vita della donna di cui si prende cura.

Tra le mansioni svolte da Ilaria c'è quella di dare le pastiglie alla signora, lavarla, curarle le ferite, farle le cure di bellezza ma, soprattutto, falre compagnia con tante chiacchiere e coccole a volontà.