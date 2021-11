Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart aspettano il terzo figlio

"Un indizio: quel gonfiore non e? colite". Così Ilaria Spada comunica via Instagram l'arrivo del terzo figlio grazie all'amore di Kim Rossi Stuart. Un messaggio che arriva in calce ad una splendida fotografia in cui l'attrice accarezza il suo pancione. Già mamma di Ettore, nato nel 2001, e di Ian, venuto al mondo nel 2019, Ilaria è sposata dal 2019 con il collega romano.

Una notizia che arriva a dieci anni dalla nascita del primo figlio. Dopo la nascita del primogenito, la coppia ha aspettato otto anni prima di sposarsi e di avere il secondo figlio: come raccontata da Ilaria in passato, infatti, i tre si sentivano un "terzetto" perfetto (che ora è pronto a diventare quartetto. "All'inizio abbiamo vissuto come dentro una cuccia, sempre appiccicati: addirittura per due anni abbiamo deciso di non lavorare - ha confidato al magazine F, nel numero in edicola questa settimana - Volevamo solo annusarci tutto il giorno. Quando abbiamo deciso ci siamo chiesti: chissà cosa accadrà quando un’altra persona entrerà in questo terzetto. E invece Ian ha creato un equilibrio perfetto. Ho capito che ogni figlio che arriva mi migliora, e migliora la coppia. E allora perché fermarci?".

Alla domanda se i figli vengono prima di tutto, l'artista ha poi risposto: "Una volta dicevo prima i figli, poi me stessa, poi la coppia. Ora rispondo: “Per fare del bene a tutti, prima la coppia”".

Gli auguri di Caterina Balivo

Tanti gli auguri da parte di gente comune, volti dello spettacolo ed amici arrivati in queste ore. Su tutti, spiccano le congratulazioni di Caterina Balivo, una delle migliori amiche di Ilaria: "La bellezza della mia amica, anzi della madrina di Cora (la figlia di Caterina, ndr), che da mesi dice a tutti che la sua madrina ha un bebè in pancia, senza spoilerare il nome". E chissà che preso la coppia non decida di comunicarlo al pubblico, il misterioso nome.