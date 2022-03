Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, è nato il terzo figlio: le prime foto dall'ospedale

L’attrice Ilaria Spada annuncia l’arrivo del suo terzo figlio, nato lunedì 28 febbraio presso la storica clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia, specializzata in ostetricia e ginecologia, dove sono venuti alla luce anche i suoi primi due figli Ettore (11 anni) e Ian (3 anni).

Soddisfazione e felicità non solo per i genitori ma anche per il coordinatore, il ginecologo dottor Luca Cipriano, per l’ostetrica Lilli Baldacchino e per tutta la sua equipe. “Il piccolo e la mamma stanno bene. Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra Struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita, noi facciamo il massimo per renderlo speciale”, afferma Donatella Possemato, direttrice della Santa Famiglia.

E pensare che tempo fa Ilaria credeva di non essere portata per la maternità e lo aveva dichiarato durante un’intervista a Vanity Fair affermando: “Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventano”. Oggi invece l’attrice è molto felice della sua maternità, grazie alla quale ha trovato un equilibrio e per lei la famiglia è al centro di tutto.