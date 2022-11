Addio Totti, Ilary Blasi ha trovato un nuovo amore: chi è Bastian

Ilary Blasi ha trovato conforto tra le braccia di un nuovo uomo. Lo scoop di Chi, con tanto di servizio fotografico, mostra la conduttrice dell'Isola dei famosi felice insieme a Bastian. I due hanno trascorso un weekend romantico "in un centro benessere" e dopo sono stati pizzicati mentre si scambiavano un bacio all'aeroporto di Zurigo.

"La relazione è recente - spiega ancora il settimanale che sarà in edicola domani, 30 novembre, con un focus su Blasi -. I due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte". Per la prima volta, dopo la notizia della separazione da Totti e dopo le numerose paparazzate di Francesco con Noemi Bocchi (prima che la loro storia diventasse ufficiale), ecco che anche Ilary si mostra in atteggiamenti affettuosi con un nuovo compagno.

Impossibile poi per il settimanale non fare un paragone con Diletta Leotta, era stato Chi a svelare la sua nuova relazione con il portiere tedesco Loris Karius, che proprio come Ilary ha scelto un "uomo del nord Europa dal fisico possente. Evidentemente quest'anno più che il latin lover va di moda il vichingo".

Fracesco Totti nel deserto con Noemi e Ilary a Zurigo con Bastian

E proprio mentre Noemi e Francesco si divertivano nel deserto a bordo di un quad a Dubai, dopo il loro primo red carpet come coppia, ecco che Ilary in gran segreto si vedeva, per una fuga romantica, con il suo Bastian. I due come spiegato dal settimanale hanno trascorso il fine settimana in una spa, la loro anche se è una frequentazione recente, sembrano molto affiatati e questo lascia intendere che abbiano avuto modo di vedersi anche in altre occasioni.