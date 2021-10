Ilary Blasi, l'abito al ristorante scatena gli sguardi: l'incidente sexy è servito

Un abito di Ilary Blasi scatena gli sguardi al ristorante e i commenti online. Nelle scorse ore la conduttrice si è immortalata a Montecarlo, sulla terrazza di un noto locale, mentre indossava un vestito decisamente più sexy del solito. Così sexy da lasciare intravedere qualcosa in più rispetto al dovuto: la profonda, profondissima scollatura sulla schiena, infatti, creava un vedo-non-vedo sul lato b.

Orgogliosa del suo outfit, Ilary lo ha mostrato su Instagram, tanto da rendere virali le sue foto. La presentatrice romana si è immortalata proprio si spalle mentre si gustava lo skyline della città del principato, sua meta preferita in tempi di vacanza. Lo sguardo dei fan ha apprezzato l'eleganza dell'abito nero e attillato ma anche le curve della signora Totti. A Montecarlo Ilary si sta divertendo a trascorrere alcuni giorni insieme alle amiche più care. E' questo infatti il suo tradizionale buen retiro quando è libera da impegni professionali. Assente il marito Francesco Totti, assenti i figli. Ma non ci sarebbe da preoccuparsi: la vacanza "da single" di Ilary è solo un vezzo non il preludio di una crisi. Assenti finalmente anche le questioni lavorative che in questi mesi sono state più ostiche del solito per la presentatrice romana, reduce dal clamoroso flop della trasmissione Stars in the Stars, andata in onda (con pessimi risultati di ascolto) su Canale 5.