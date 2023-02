Ilary Blasi, allenamento sexy dopo il weekend con Bastian (e i fan apprezzano)

Dopo aver trascorso il fine settimana a Monaco insieme alla sua dolce metà Bastian, Ilary Blasi è tornata a Roma più agguerrita che mai ed è pronta a recuperare il tempo perso in fatto di allenamento. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, infatti, dopo essersi concessa dei giorni di svago tra mangiate fuori, birre, bretzel, salsicce e tanto altro ancora, ha deciso di rimettersi in riga con l'alimentazione ma anche con la palestra e, lei stessa, ce ne ha dato prova con delle stories Instagram che la ritraggono alle prese con un paio di esercizi per i glutei.

Ilary, infatti, si è immortalata mentre, con un outfit super sexy composto da un paio di leggins rosa e un crop top che mette in mostra la sua pancia piatta, è intenta a rendere più tonici i suoi glutei e, fiera del suo corpo e delle sue forme, Ilary ha voluto riprendere la scena e postarla sul suo profilo Instagram. Un allenamento mattutino che i fan dell'ex moglie di Francesco Totti hanno apprezzato particolarmente.

Così, la fidanzata di Bastian Muller dimostra di aver trovato un perfetto equilibrio in questa sua nuova quotidianità fatta di Germania e Italia, vita da neo-fidanzata e vita da mamma, viaggi in giro per il mondo e giornate trascorse a casa con i suoi figli.

Una nuova vita per una nuova Ilary che, dopo la fine del suo matrimonio con l'ex capitano della Roma, ha ritrovato la sua serenità e, forse, anche un po' se stessa ed è pronta a tornare in tv con la nuova edizione del suo reality show L'isola dei famosi che segnerà il suo rientro a lavoro dopo quasi un anno di stop dal palcoscenico televisivo e Ilary sembra esserne più entusiasta che mai.