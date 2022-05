Ilary Blasi e Alvin, voci di maretta: "Non si sopportano più"

Aria di burrasca all'Isola dei Famosi, ma stavolta non sui naufraghi. Nubi minacciose si starebbero abbattendo su Alvin e Ilary Blasi, protagonisti lunedì di un piccato botta e risposta, a quanto pare punta dell'iceberg di un rapporto sempre più traballante.

L'inviato ha replicato infastidito alla conduttrice che stava iniziando a spiegare la prova ricompensa: "Ilary a questo punto spiega anche tu la prova. Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare, grazie". Alvin non gradirebbe il dilagare di Ilary a discapito dei suoi spazi, ma la presunta maretta tra i due andrebbe ben oltre la 'convivenza' televisiva.

A spifferare il fattaccio è Ivan Rota su Dagospia: "Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due". Finora, però, lo strappo sembra sempre più grande.

