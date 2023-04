Ilary Blasi, la nota degli avvocati: "Totti non le ha mai offerto un assegno da 15 mila euro"

"La Signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell'ordine": questa la precisazione con cui gli avvocati della conduttrice dell'Isola dei Famosi hanno smentito l'ultima ricostruzione relativa alla trattativa economica dei due ex. La nota, pubblicata dall'edizione di Roma di Repubblica, fa riferimento alla presunta offerta che Francesco Totti le avrebbe rivolto per un assegno di mantenimento da 15 mila euro al mese e che lei avrebbe rifiutato. In realtà, secondo quanto dichiarato nel comunicato, la cifra sarebbe molto più bassa: "Ancora una volta si tenta di dare un'immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale, oltretutto in un momento così delicato del procedimento di separazione", si legge.

Le trattative tra Blasi e Totti

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il corso il procedimento giudiziario che porterà allo scioglimento ufficiale del loro matrimonio. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera e ora sconfessate dai legali della conduttrice, l'ultima trattativa aveva a oggetto l'ingente proposta economica destinata al mantenimento dei figli Cristian, Chanel e Isabel, avanzata dall'ex capitano giallorosso ma rifiutata dalla ex moglie intenzionata - secondo la ricostruzione - a chiedere molto di più. Ora nuovi sviluppi dovrebbero arrivare con le disposizioni da parte del giudice che potrebbe decidere di convocare di nuovo entrambi, sentire i tre figli o chiedere altra documentazione prima di emettere i provvedimenti presidenziali provvisori.