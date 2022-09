Ilary Blasi più sexy che mai, stivaloni in pelle, ammiccamenti e quel bacio sospetto

Ilary Blasi è più sexy che mai. Da quando è finito il suo matrimonio con Francesco Totti, l'ex letterina di Passaparola si è mostrata in tutta la sua bellezza con look sempre hot e provocanti che mettevano in risalto il suo fisico invidiabile e il suo nuovo status si "single and fabulous". L'ultimo? Quello pubblicato oggi stesso sul suo profilo Instagram dove si immortalata con un paio di stialoni neri di pelle in un outfit total black che rende giustizia a tutta la sua bellezza. Ma a far chiacchierare non è tanto il suo aspetto fisico e questo continuo suo voler provocare sui social, quanto quel bacio sospetto a fine video che ha lasciato a tutti il sospetto che fosse rivolto non tanto ai suoi fan quanto al suo ex marito.

Nella sua ultima Instagram story, infatti, la conduttrice dell'Isola dei famosi, prima ha mostrato a tutti i suoi nuovi stivali in pelle e poi, indossandoli, si è fatta vedere con il suo look completo super hot finché, a fine video, si è avvicinata alla telecamera del suo smartphone e ha mandato un bacio, quasi di sfida, a qualcuno. A chi? Sembra proprio che il suo kiss fosse rivolto a Totti che ora è insieme a un'altra donna, Noemi Bocchi e che ha fatto infuriare la Blasi dopo quell'intervista al Corriere della Sera in cui ha rivelato diversi dettagli intimi della loro relazione.

Adesso Ilary, sceglie di "vendicarsi" a modo suo e dopo essersi mostrata indifferente al gossip, lancia un messaggio social più che chiaro: "Sono pronta a far vedere a tutti chi sono". Ne vedremo delle belle.