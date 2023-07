Ilary Blasi, incontro ravvicinato con una balena: le immagini da urlo

La vacanza in Brasile di Ilary Blasi diventa sempre più bella e sorprendente. Dopo aver visitato Rio de Janeiro, e aver visto da vicino il Cristo Redentore - dove lei e il compagno Bastian Muller si sono scattati delle foto ricordo - la conduttrice sta proseguendo il viaggio e ogni tappa è unica, anche se quella di oggi sarà sicuramente la più indimenticabile.

In mare aperto, a bordo di una barca con una guida, Ilary Blasi ha avvistato una balena. L'incontro è stato molto ravvicinato, come si vede nei video pubblicati tra le storie Instagram: il grande cetaceo era a pochi metri da lei - che è riuscita a riprendere tutto con il cellulare - e più di una volta è uscito dall'acqua per farsi ammirare.

"Eccola, eccola! È enorme" si sente esclamare Ilary, che poi resta senza parole ad osservare lo spettacolo. Dai sospiri si percepisce tutta l'emozione del momento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.