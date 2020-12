Ilary Blasi sfotte Barbara d’Urso: le frecciatine sparate in un video social

La conduttrice non risparmia battutine alla collega nell'ambito dell'ironico format in cui commenta i look delle star

Assente dagli schermi televisivi, ma non da quelli dei social, in questo periodo Ilary Blasi diletta i suoi numerosissimi follower con ‘Fashion or Trashion’, format realizzato con brevi video che commentano i look dei personaggi famosi. Con il supporto della sorella Melory e di due esperti stile e make up, nell’ultimo appuntamento dal titolo ‘Look, si salvi chi può’ la conduttrice ha preso in esame lo stile di Barbara d’Urso, destinatario dell’ironia sua e dei compagni di avventura che non hanno risparmiato le loro critiche.

Ilary Blasi sfotte i look di Barbara d’Urso

“Da lei non possiamo salvarci perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni”, ha esordito Ilary Blasi presentando le foto dei look di Barbara d’Urso. Poi la frecciatina: “Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto!”, ha aggiunto, con un nemmeno troppo velato riferimento alle strategie che si dice siano adottate dalla conduttrice per mostrarsi davanti alle telecamere. Dai commenti degli utenti, pare proprio che lo sfottò stia divertendo il pubblico. Chissà se anche a Barbarella ha strappato lo stesso sorriso…

(Di seguito, il video pubblicato sulla pagina Instagram di Ilary Blasi)

