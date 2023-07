Ilary Blasi in versione Barbie per andare al cinema: figlia e nipote l'hanno truccata e vestita, le foto

Ilary Blasi mamma e zia a tempo pieno. Da quando la conduttrice è tornata dalla vacanza in Sud America con Bastian Müller si sta dedicando quasi totalmente ai suoi figli, in particolare a Isabel, la più piccola. Ieri Blasi ha fatto anche da zia alla figlia della sorella Melory, Jolie, e le due bambine oggi hanno dato sfogo alla loro creatività. Le due si sono improvvisate makeup artist, hairstylist e anche stiliste e hanno truccato, acconciato e vestito Ilary per un evento che attendevano da giorni: andare al cinema a vedere Barbie.

Il risultato non ha convinto molto la conduttrice che infatti su Instagram ha condiviso un selfie con scritto: "Secondo loro dovrei andare così: fuori di testa". Per Blasi avevano scelto una tutina in fucsia attillatissima, i capelli legati in una coda di cavallo e poi oltre al blush e al mascara una linea di eyeliner molto marcata: le due artiste erano molto soddisfatte del risultato, a differenza della loro modella.

Nelle storie successive Ilary fa vedere che è andata allo spettacolo pomeridiano di Barbie e insieme a Isabel e Jolie ci sono altre due bambine, forse amiche delle bimbe.