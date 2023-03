Con Bastian è vero amore: Ilary lo ha presentato ai figli. Totti, invece, vorrebbe sposare Bocchi il prima possibile

Per il compleanno della figlia Ilary Blasi ha organizzato una festa tutta rosa con tanto di regalo per tutte le invitate. Oltre alle amiche di Isabel e dei fratelli Chanel e Cristian, con la fidanzata, c'era un'altra persona presente: Bastian Muller.

Con Bastian Ilary è rinata. "Lo ha fatto conoscere alle sue amiche più strette, sempre lontano dai figli fino a quando qualcosa non è cambiato", scrive il settimanale Chi. In occasione della festa di compleanno di Isabel "Bastian è arrivato apposta dalla Germania, è rimasto seduto a un tavolo ad aspettare Ilary e poi è ripartito. Ma, prima di salire in macchina, ha salutato con trasporto la conduttrice". Un passo molto importante: questo è stato il primo incontro, e non in un giorno qualsiasi, tra i figli di Blasi e il suo nuovo compagno dopo che loro hanno già instaurato un rapporto con Noemi Bocchi (che ha accompagnato Totti a scegliere il regalo per la piccola). Alla festa sembrerebbe non aver preso parte l'ex calciatore, chissà come ha vissuto la presenza del nuovo fidanzato della quasi ormai ex moglie.

Come sempre, da qualche mese a questa parte, Francesco e Ilary sono impegnati con il divorzio che non sarà, e non è, semplice. "Per Ilary - scrive Chi - l'unico punto sarebbe l'assegno di mantenimento dei figli, per Totti riguarda anche la casa di famiglia, dove adesso la Blasi vive con i ragazzi. E forse anche l'affidamento dei figli stessi". Tranne Isabel, che è la più piccola, Cristian e Chanel potrebbero trovare a scegliere con chi vivere.

Il divorzio rallenta i progetti di matrimonio di Totti

La separazione svolgendosi in tribunale avrà tempi lunghi e si dice che "Totti voglia sposare Noemi Bocchi al più presto, e che la separazione giudiziale sia una mossa di Ilary per mettere il bastone tra le ruote alla coppia". In realtà tale scelta è legata solo al fatto che "né l'uno né l'altra sono disposti a fare un passo indietro". I due molto presto potrebbero trovarsi in tv e quindi rispondere ad alcune delle domande che in questi mesi hanno alimentato gossip e indiscrezioni: Totti potrebbe essere ospite di Belve, mentre Blasi potrebbe andare dall'amica Silvia Toffanin per parlare dell'imminente inizio dell'Isola dei Famosi e perché no togliersi un po' di sabbia dalle scarpe.