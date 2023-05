Ilary e Bastian, passione travolgente nel deserto tra cammelli e quella foto (molto) provocatoria

Non c'è nulla da dire, Ilary Blasi è letteralmente rinata. Dopo il divorzio con Francesco Totti, un anno sabbatico lontano dalla tv, il grande ritorno sul piccolo schermo con la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, un nuovo look di cui hanno parlato tutti e, soprattutto, un amore travolgente con il giovane e affascinante Bastian, la mamma di Chanel Totti sta vivendo un momento da favola. E non è bastata la cenetta romantica a lume di candela a tu per tu con Bastian per festeggiare, lo scorso 28 aprile, il suo compleanno. Ilary, infatti, ha voluto fare le cose in grande e, per celebrare un momento così importante, come i suoi 42 anni, è volata in Marocco insieme al suo fidanzato per godersi un lungo weekend d'amore (e passione).

Una vacanza hot di cui Ilary ha mostrato qualche scatto ai suoi fan nelle sue stories Instragram dove si è immortalata, alle prese con passeggiate romantiche sui cammelli tra le dune nel deserto insieme a Bastian, outfit mozzafiato e una luce negli occhi da cui traspare tutta la felicità per aver ripreso in mano la sua vita dopo un momento di crisi.

E non è mancato uno scatto decisamente osé che mostra Ilary, seduta su un divanetto di velluto viola, con un abitino di leopardato, una mano tra i capelli e l'altra tra le gambe. Scatto provocatorio che si è fatto decisamente notare.

Sembra proprio che questa storia d'amore tra limprenditore tedesco e la conduttrice, iniziata lo scorso novembre, sia destinata a durare a lungo. Bastian, infatti, è attualmente a Roma ed è entrato appieno nella famiglia di Ilary iniziando anche a fare qualche prova da "papà" con Isabel, Christian e Chanel. Ci sarà forse aria di matrimonio? Lo scopriremo presto.