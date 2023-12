Ilary Blasi, nelle foto con Bastian Muller spunta un preziosissimo anello

Ilary Blasi è la protagonista del momento, della tv come dei social. Dopo il documentario Netflix Unica in cui ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice di Canale 5 resta al centro della scena come personaggio principale delle cronache mediatiche che ancora oggi torneranno a parlare di lei quale attesa ospite di Sivia Toffanin a Verissimo. E proprio in vista dell'appuntamento di oggi su Canale 5, guardando le ultime foto postate su Instagram sale il dubbio che nel salotto dell'amica e collega la conduttrice possa anche annunciare il fidanzamento ufficiale con il compagno Bastian Muller, al suo fianco da un anno e in queste ore a Londra con lei e con la sua figlia più piccola Isabel.

A suscitare il pensiero che la coppia possa fare un ulteriore passo avanti in una relazione già stabile nonostante la distanza (lui vive in Germania dove spesso lei si reca nei weekend) è la comparsa all'anulare sinistro di Ilary di un grande e prezioso brillante che pare proprio essere il più tradizionale dei simboli d'amore. Il gioiello si vede bene per la prima volta nello scatto che la mostra addentare un panino e, dunque, senza l'apparente intenzione di volerlo sfoggiare in tutto il suo importante significato. Ma la sua presenza spicca eccome nelle immagini che riportano di ore spensierate, e anche l'abbraccio tra i due, entrambi con maglione grigio e jeans, sembra andare nella direzione di voler confermare un legame ormai consolidato che lascia il passato definitivamente alle spalle e guarda al futuro una volta per tutte.