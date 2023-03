Ilary Blasi, passione alle stelle con Bastian, baci, coccole e la dolce dedica: "Auguri amore mio"

Le immagini parlano chiaro, Ilary Blasi e Bastian sono più innamorati che mai e questa volta, a mostrarci quanto sia alle stelle la passione tra i due, non i paparazzi con qualche scatto rubato ma è la stessa Ilary che ha deciso di uscire, finalmente allo scoperto e pubblicare una carrellata di foto insieme al suo nuovo fidanzato. Tra baci appassionati, dolci abbracci, coccole e una dedica tenerissima, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di vivere la sua nuova storia d'amore dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti alla luce del sole e condividere con tutti, amici e fan, tutta la sua gioia che, stando al suo sorriso ritrovato, sembra essere enorme.

Ilary, così, ha colto un'occasione importante per fare "coming out" della sua relazione su Instagram, il compleanno di Bastian, e, un po' per ripicca nei confronti di Totti che, ormai, non ha più problemi a farsi vedere insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi e un po' per dimostrare a tutti quanto sia felice di questo amore ritrovato, Ilary ha riempito le sue stories di scatti insieme a Bastian fatti durante le loro innumerevoli vacanze tra Italia, Germania, montagna, mare, terme e tanto altro ancora. Scatti di coppia di momenti passionali e dolcissimi che mostrano quanto i due siano innamorati l'uno dell'altra nonostante la differenza d'età e le differenze culturali.

E Ilary ha anche dato dimostrazione di avere, ora che sta con un ragazzo tedesco, perfino una certa dimestichezza con l'inglese. Gli auguri di compleanno per Bastian, infatti, sono arrivati proprio in inglese.

"Happy birthday my darling, I wish you all the best, so much love" (Buon compleanno mio amato, ti auguro tutto il meglio, con tanto amore) sono state le parole scritte da Ilary sulla foto che vede i due scambiarsi un focoso bacio sulla bocca. E, alla vista di tanto amore e tanta passione non possiamo far altro che augurare a Ilary che questa nuova relazione duri a lungo e possa renderla sempre così felice.