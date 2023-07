Ilary Blasi e Bastian Muller a Rio, la foto bollente sotto al Cristo Redentore

Prosegue alla grande la vacanza in Brasile di Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia è a Rio de Janeiro da qualche giorno (mentre i figli della conduttrice sono negli Stati Uniti con il papà, Francesco Totti) e Instagram è ormai il loro album fotografico.

Selfie, foto panoramiche, video divertenti, e perché no, anche bollenti spiriti, come quelli che sono esplosi proprio stamattina sotto la famosa statua del Cristo Redentore. Ilary e Bastian sono rimasti diverso tempo lì, in uno dei luoghi turistici più famosi al mondo, per immortalare i loro momenti di felicità e la passione che li lega. Proprio sotto l'enorme statua, infatti, i due si sono fotografati mentre si baciano: lei in braccio a lui, con le gambe che si legano dietro la schiena, mentre lui l'abbraccia e la tiene stretta.

Tra loro c'è grande complicità e anche tanta ironia. Nonostante lui parli solo inglese, dimostra su Instagram che scherzare con Ilary è qualcosa di universale: tra le storie ecco una serie di foto, scattate dalla conduttrice, in cui lui è evidentemente tagliato. "Ilary sei la fotografa migliore del mondo. Grazie per i ricordi" scrive tra le risate. Risate che Ilary rilancia con la sua proverbiale autoironia.