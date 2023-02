Ilary Blasi, esplode la passione sulla poltrona con Bastian: la foto bollente

Weekend d'amore e di passione per Ilary Blasi e Bastian Muller. La coppia è volata a Monaco per una breve fuga romantica: visita in città da perfetti turisti, cena al pub con birra e salsicce, poi via verso una vicina località di montagna dove si sono svegliati questa mattina, avvolti dalla neve.

La suite con vista del lussuoso hotel in cui alloggiano è meravigliosa e la conduttrice si immortala così, al risveglio, sulla terrazza mentre prende il caffè e osserva il panorama rapita da tanta bellezza. Poco dopo, sempre tra le storie Instagram, è il momento di uno scatto bollente: lei e Bastian, avvinghiati sulla poltrona, si fotografano in un momento di passione. Ilary, seduta su di lui, accavalla le gambe sulle sue, mentre l'imprenditore le avvolge con la mano il lato b. I due, legati ormai da diversi mesi, sono innamoratissimi (lei lo ha presentato in famiglia) e si concedono viaggi e fine settimana appena possono.

Il prossimo 14 marzo ci sarà l'udienza per il divorzio da Francesco Totti, con cui i rapporti sono totalmente incrinati. Anche l'ex calciatore nei giorni scorsi ha pensato bene di partire con la compagna, Noemi Bocchi, per una piccola vacanza nella romantica Venezia. Entrambi, ormai impegnati in altre storie, sembrano volersi distrarre quanto più possibile per non pensare a quel giorno, che nonostante tutto sarà doloroso e scriverà per sempre la parola fine su una storia che aveva fatto sognare l'Italia intera.

Le foto pubblicate da Ilary Blasi su Instagram