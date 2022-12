Ilary Blasi in versione studentessa, il flirt con Bastian la "costringe" a imparare l'inglese

Ma ce la vedere Ilary Blasi a parlare in inglese? Anche se può sembrare impensabile, soprattutto per una romana doc come la Blasi mettersi a parlare in inglese, sembra proprio che la conduttrice de L'isola dei Famosi abbia tutte le intenzioni di imparare seriamente questa lingua. Ilary, infatti, è tornata sui banchi di scuola, in versione studentessa, e lo ha fatto, non a caso, dopo aver reso pubblico il suo nuovo flirt post-Totti con il tedesco Bastian. È ormai noto a tutti che la Blasi abbia una relazione con un biondissimo e giovanissimo ragazzo di origini tedesche, Bastian, con cui Ilary si è scambiata più di un semplice abbraccio, come hanno mostrato gli scatti dei paparazzi che l'hanno "pizzicata", proprio qualche giorno fa, con il suo nuovo amore.

Oltre alle coccole e ai baci appassionati, però, sembra proprio che Ilary voglia instaurare un rapporto più profondo con il suo Bastian che, non solo non parla l'italiano ma sembra non conoscere neanche il passato dell'ex moglie di Francesco Totti. Così si è messa lei a imparare inglese (presumibilmente) per poter comunicare meglio con il suo nuovo fidanzato.

Ilary, infatti, oggi stesso si è immortalata, con tanto di occhiali da vista e un look da studentessa modello impegnata in una lezione di inglese online. "Sabato mattina, lezione con English with Giulia", ha scritto la conduttrice tv nella sua storia Instagram e noi, adesso, non vediamo l'ora di sentirla parlare in inglese per davvero.