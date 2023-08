Ilary Blasi e Bastian Muller, è già finita?

Ma è già finito tutto tra Ilary Blasi e Bastian Muller? Il loro amore era solo un fuoco di paglia come in tanti avevano sospettato all'inizio? Sono queste le domande che i fan della coppia iniziano a porsi da quando, il giovane tedesco che ha fatto breccia nel cuore di Ilary dopo il divorzio con Francesco Totti si è letteralmente volatilizzato dai social della sua fidanzata. Nessuna traccia di Bastian nella vita di Ilary da loro viaggio in Brasile, circa un mese fa, dove i due sembravano, stando alle foto hot pubblicate su Instagram, più uniti e innamorati che mai. E se quell'idillio e quella passione fosseri finiti per sempre? Per ora non ne abbiamo certezza, fatto sta che Ilary e Bastian non si vedono dalla vacanza in Brasile e, proprio questo weekend, la conduttrice è stata avvistata in Sardegna con la sua amica Michelle Hunziker con cui ha festeggiato al Billionarie di Flavio Briatore tra balli, drink e divertimento tra sole donne. Oggi, inoltre, Ilary è stata paparazzata, da una fonte dell'esperta di gossip Deianira Marzano, all'aeroporto di Olbia pronta per tornare a Roma da sola dai suoi figli e di Bastian neanche l'ombra.

Che sia già finita tra i due? Forse Ilary e Bastian hanno solo deciso di passare un po' di tempo separati o forse, come stanno ipotizzando in molti, la loro relazione, iniziata come chiodo schiaccia chiodo dopo la fine del matrimonio tra Ilary e Totti, è arrivata alle sue battute d'arresto. Nessuna più foto insieme, nessun viaggetto o weekend d'amore come erano soliti fare, nessuna traccia l'uno dell'altra sui propri profili social.

E mentre il gossip sulla fine dell'amore tra Ilary e Bastian fa il giro del web, la loro "coppia rivale", quella formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra andare a gonfie vele.