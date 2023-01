Ilary Blasi presenta il fidanzato Bastian Muller: la prima foto di coppia

Dopo mesi di indiscrezioni e foto social che lasciavano solo all'immaginazione dei follower la presenza di un uomo al suo fianco, Ilary Blasi ha confermato per la prima volta di aver voltato pagina nella sua vita sentimentale proprio come l'ex marito Francesco Totti, ormai legatissimo alla nuova compagna Noemi Bocchi.

Nessuna dichiarazione, nessun commento a riguardo: come ormai consuetudine di un registro comunicativo che usa poche parole e lascia parlare le immagini, la conduttrice ha lasciato che fosse uno scatto social pubblicato da Parigi a dire più di mille parole: la mano di Bastian Muller, indicato da tempo come il suo fidanzato, afferra la caviglia della conduttrice mentre sono in macchina, con lei che tiene i piedi appoggiati sulle gambe dell'uomo. Negli altri scatti, poi, si vede Ilary Blasi in una stanza d'albergo distesa sul letto e ancora di schiena, fino ad un tavolo apparecchiato per quella che sembra proprio una romantica cena per due. Ed è proprio con questa immagine che ha "presentato" il suo compagno con tanto di tag "Bastian" che riporta all'account dell'imprenditore, bas.mupe, che resta privatissimo e accessibile solo ai suoi 1.044 follower.

Ormai, dunque, non ci sono più dubbi sulla serenità che la conduttrice pare aver ritrovato in seguito alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, insieme al quale pare si proceda verso quello che è stato definito un "accordo tombale": gli ex coniugi, infatti, starebbero procedendo con un dialogo sempre più sereno e maturo nonostante le difficoltà del momento e un enorme patrimonio da spartire, oltre alla custodia dei figli ancora minorenni. In questo modo, si eviterebbe di farli tornare ancora davanti a un giudice dopo il 14 marzo, data indicata come la prima udienza per la separazione.





Chi è Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi

Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi, è un imprenditore tedesco, erede di una famiglia di costruttori. Dopo una prima paparazzata rivelata dal settimanale Chi a novembre scorso in un lussuoso hotel di Zurigo, la coppia è stata avvistata di nuovo in vacanza a St. Moritz. E dopo altri viaggi fatti insieme, come quello in Thailandia, ora arrivano gli scatti da Parigi che confermano il loro legame.