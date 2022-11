Ilary Blasi e Bastian, l'hotel dove hanno alloggiato costa fino a 14 mila euro a notte

Weekend d'amore - a 5 stelle (luxury) - per Ilary Blasi e Bastian, l'uomo che l'ha conquistata dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. A scoprire la nuova coppia il settimanale Chi, che li ha beccati all'aeroporto di Zurigo mentre si scambiavano un bacio, svelando dove hanno trascorso il romantico fine settimana.

I due hanno soggiornato al The Dolder Grand, lussuoso hotel di Zurigo con vista sulle Alpi svizzere e un esclusivo centro benessere a disposizione degli ospiti. Una struttura principesca con 175 camere, una spa di 4 mila metri quadri, collezione d'arte e addirittura una foresta dove passeggiare e godersi indisturbati la natura. Un posto da sogno, non proprio alla portata di tutti. Soggiornare in questo hotel, infatti, va dai 540 euro a notte per una camera standard fino ai 14.700 per le suites più esclusive e riservate. Se invece ci si accontenta di una normale suite, il prezzo a notte si abbassa a 4.000 euro. Chissà se per la loro prima fuga d'amore i due non avranno badato a spese...

Chi è Bastian, il nuovo amore di Ilary Blasi

Le uniche notizie che si hanno su Bastian arrivano da Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini non solo ha pubblicato le foto della coppia, ma ha anche svelato qualcosa sull'aitante nuovo compagno di Ilary Blasi. Bastian è un imprenditore tedeco, vive a Francoforte, e come si nota dagli scatti rubati ha un fisico possente. Nessuna certezza sulla sua età, ma vedendolo accanto alla conduttrice sembrano coetanei. La storia d'amore sarebbe appena nata, i due sembra che si conoscano da poco ma evidentemente quanto basta per aver capito di essere fatti l'uno per l'altra. Nel frattempo Francesco Totti non si nasconde più con Noemi Bocchi e dopo la prima uscita pubblica a Dubai, ospite dei Globe Soccer Awards, continua a farsi vedere in sua compagnia a Roma (l'ultima volta, pochi giorni fa, a Trigoria a una partita del figlio Cristian, primogenito di Francesco e Ilary).

I flirt affibbiati a Ilary Blasi

Dall'annuncio della separazione con Francesco Totti, il gossip si è dato da fare per scovare presunti flirt di Ilary Blasi. Si è parlato di un tradimento con un collega della tv, di una passione con Cristiano Iovino e di un'altra possibile relazione con il suo storico amico Edmondo Istrailovici (smentita prontamente dai diretti interessati). Stavolta, invece, vedendola accanto a Bastian non ci sono più dubbi. È lui ad averla fatta capitolare e non sembra affatto un flirt passeggero.