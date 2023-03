Ilary Blasi e Bastian (altro che flirt) fanno sul serio: "Lei lo ha presentato ai figli"

Altro che flirt o chiodo schiaccio chiodo, sembra proprio che Ilary Blasi e Bastian facciano sul serio. Quella che sembrava solo una relazione di "ripicca" della conduttrice dopo il divorzio da Francesco Totti, che già aveva pronta la sua sostituta Noemi Bocchi, è molto più seria del previsto. Ilary e Bastian, infatti, stanno ufficializzando il loro amore e dopo il "coming out" sui social, avvenuto proprio ieri con una carrellata di foto dei due insieme postate da Ilary in occasione del compleanno del suo nuovo e giovane fidanzato tedesco, è arrivata la soffiata che lei avrebbe presentato Bastian ai suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel proprio in questi giorni in cui il ragazzo sarebbe a Roma.

A rivelarlo è stata la regina del gossip Deianira Marzano che ha ricevuto diverse voci su avvistamenti di Bastian a casa di Ilary insieme ai figli e anche in un centro commerciale di Roma dove i due avrebbero trascorso un pomeriggio tutti insieme in famiglia e perfino comprato un coniglio alla figlia più piccola di Ilary, Isabel.

Quindi, sarebbero arrivate le presentazioni ufficiali in famiglia e dopo aver fatto conoscere Bastian alle sue sorelle e ai suoi amici più stretti, la conduttrice dell'Isola dei Famosi l'avrebbe portato anche dai suoi figli e questo la dice lunga su quanto l'ex di Francesco Totti abbia intenzioni serie con l'imprenditore tedesco.

E che Ilary stesse vivendo un idillio d'amore lo si capiva dai suoi occhi che, in ogni scatto su Instagram, brillano con non mai e da quella forza, grinta e luce che solo un amore forte appena nato ti sa dare. Sembra proprio che Ilary Blasi, dopo il trambusto mediatico vissuto negli ultimi mesi, abbia ritrovato il suo equilibrio e la sua serenità con un ragazzo più giovane di lei, di un Paese diverso dal suo ma che sembra le stia dando tutto ciò di cui ha più bisogno.