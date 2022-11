Coccole, baci e complicità tra Ilary e Bastian, ma lui "non conosce la vita di Blasi"

Un nuovo capito nella vita di Ilary Blasi. Dopo aver superato molti pettegolezzi che riguardavano il marito, e che si sono poi rivelati veri, e molti anche sul suo conto che non hanno mai trovato alcun riscontro concreto, ecco che invece a riempire le pagine dei giornali c'è la sua ritrovata spensieratezza (almeno per un fine settimana).

Dopo la separazione Ilary ha vissuto "un senso di solitudine" molto grande, "sola con le sue sorelle, con la sua famiglia, che le si è stretta intorno", poche amicizie, tra cui Silvia Toffanin, perché alcuni amici della coppia hanno scelto la parte di Francesco Totti. "Forse l'ha anche apprezzato" questo momento di solitudine scrive il settimanale Chi che per primo ha mostrato Ilary Blasi, per la prima volta dopo 20 anni, in compagnia di un uomo che non è l'ex giocatore della Roma. Il fine settimana tra spa e lusso che si sono concessi Ilary e il suo bel Bastian, imprenditore tedesco, è stato a cinque stelle: ben 1.600 euro a notte per un soggiorno da venerdì a domenica. Poi il viaggio di ritorno in Italia ed ecco che è stato fotografato il bacio della coppia all'aeroporto di Zurigo.

Chi è Bastian

Bastian è tedesco, vive a Francoforte, è un imprenditore e lui "non sa nulla della vita di Ilary" scrive Chi. Inoltre lei lo segui da pochissimo su Instagram. La relazione è nata da poco, alcune settimane hanno specificato delle fonti vicine a Ilary. E se Noemi Bocchi sfoggia un grande diamante all'anulare e si gode un giro in quad sulle dune del deserto insieme a Francesco, Ilary è tornata a pensare anche alla sua vita sentimentale dopo aver affrontato la confessione del tradimento in mondovisione.

Secondo il settimanale la scelta sia di Ilary che di Diletta Leotta di cercare l'amore tra gli uomini nordici è una scelta ponderata: "Meglio andare al freddo, dove magari c'è più solidità e dire addio al maschio latino, quello che si guarda in giro, che nota il fondoschiena della cameriera, che manda bigliettini, che custodisce le chat di Instagram come segreti di Stato".

Come detto Ilary ha iniziato a seguire Bastian su Instagram, ma l'imprenditore ha il profilo privato e quindi non è possibile scoprire dettagli ulteriori sul misterioso cavaliere di Blasi.