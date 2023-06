Ilary Blasi, la dolce sorpresa di Bastian al ritono a casa (dove viveva con Totti)

Per Ilary Blasi sono appena iniziate le meritate vacanze. La conduttrice è rientrata ieri a Roma dopo la settimana trascorsa a Milano per la finale dell'Isola dei Famosi. È stata un'edizione di successo, la terza condotta da lei che adesso penserà solo a godersi l'estate insieme ai figli e al compagno, Bastian Muller.

L'imprenditore tedesco, dopo i primi mesi di spola tra Germania e Italia, ormai si è quasi trasferito in pianta stabile a Roma, nella villa del Torrino in cui Ilary fino a un anno fa viveva con Francesco Totti. La casa è rimasta a lei e secondo alcune indiscrezioni l'ex calciatore non farebbe i salti di gioia sapendo che il nuovo compagno si aggira tra le sue mura. Ed è proprio qui che Bastian, ieri, le ha fatto trovare una romantica sorpresa: un enorme mazzo di rose rosse sul tavolo del soggiorno per festeggiare il suo ritorno e l'inizio della loro prima estate da coppia.

L'anno scorso, infatti, Ilary Blasi aveva appena annunciato la separazione da Totti e per entrambi è stata un'estate da single (anche se lui era già legato a Noemi Bocchi). I prossimi mesi si annunciano bollenti per la conduttrice e il suo Bastian.