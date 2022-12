Ilary Blasi, fuga d'amore con Bastian a St. Moritz, le foto dell'hotel extra lusso (con vista mozzafiato)

Il ponte dell'Immacolata per Ilary Blasi si preannuncia super hot. La conduttrice tv, infatti, ha deciso di trascorrere il lungo ponte dell'8 dicembre in compagnia della sua nuova fiamma, il tedesco Bastian che da poche settimane le ha rubato il cuore. La Blasi, infatti, dopo il gossip sul suo nuovo "toy boy" spuntato fuori dopo la difficile separazione con l'ex marito Francesco Totti, ha deciso di uscire allo scoperto senza più nascondere di star frequentando un uomo molto più giovane di lei con cui sembra avere voglia di divertirsi e vivere momenti spensierati. E proprio per potersi rilassare in piena leggerezza e concedersi una piccola fuga romantica, Ilary, che ormai è lontana dai riflettori e dall'Italia da un po', ha optato per una location di montagna in Svizzera, St. Moritz, dove ha prenotato una stanza in un luxury hotel da più di mille euro a notte (un po' più economico dell'ultimo in cui ha alloggiato con il fidanzato tedesco) con tanto di piscina interna ed esterna, spa, campi da golf, tennis, palestra e una vista mozzafiato sulle montagne innevate.

Vista che non poteva mancare nella suite della Blasi e di Bastian, con tanto di camino interno, che si affaccia proprio su un panorama mozzafiato fatto di monti, neve, un meraviglioso lago e tutta la magia di questa meravigliosa città di montagna nel periodo natalizio.

Ilary passerà, quindi, qualche giorno di passione con il suo nuovo ragazzo, lontano dai drammi familiari e dai figli per godersi un po' di relax, coccole e intimità insieme al suo Bastian che è tornato a farla sorridere e divertire dopo tanto tempo.

Così, tra lusso sfrenato, tanta passione, la compagnia giusta, il tutto in una location da favola, siamo sicuri che Ilary passerà un ponte dell'Immacolata indimenticabile e ci farà venire un po' di invidia con le sue storie Instagram che mostreranno ogni dettaglio della sua vacanza da favola ad alta quota.