Ilary Blasi e Bastian in Trentino con la famiglia di lei, al via le presentazioni ufficiali

Ilary Blasi e Bastian Muller solo un flirt di ripicca? Sembra proprio di no stando alle ultime immagini dei due insieme. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, infatti, sembra voler fare sul serio con il giovane imprenditore tedesco al punto da averlo già presentato in famiglia. Ilary, infatti, ha organizzato un lungo weekend sulle montagne del Trentino insieme a sua sorella Silvia e un gruppo di amici stretti per fare conoscere Bastian alle persone più vicine a lei. Così, tra una sciata e una birra tra amici, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi ha potuto toccare con mano la parte più intima della vita della sua nuova compagna e quali sarebbero le persone con cui avrebbe a che fare nelle occasioni di festa o nelle cene tra amici nel caso in cui decidesse di voler andare fino in fondo con la conduttrice romana.

Ora che è uscita allo scoperto, Ilary, non ha più intenzione di vivere la sua storia d'amore con Bastian all'ombra e trova ogni occasione per passare del tempo insieme a lui che sia da sola o insieme a qualcun altro. E stando alle ultime foto dei due, sembra proprio stiano vivendo un momento idilliaco. Bastian, inoltre, sembra perfettamente integrato nel gruppo di amici e familiari di Ilary e lei sembra perfettamente a suo agio con affianco il suo giovane nuovo compagno che è tornato a farle battere il cuore.

Continuerà questa storia anche con l'arrivo della primavera e con il ritorno di Ilary a lavoro in tv? Staremo a vedere, intanto, questa love story tra la 41enne fresca di separazione con Francesco Totti e il tedesco a capo di un'azienda di perforazione di pozzi profondi sembra andare a gonfie vele, almeno per ora.