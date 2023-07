Ilary Blasi lancia la nuova moda: il bikini è minuscolo

Direttamente dal Brasile, dove sta trascorrendo le sue vacanze estive insieme al fidanzato Bastian Muller, Ilary Blasi lancia una nuova moda: un costume più sexy che mai, decisamente micro. Color verde militare, il due pezzi nasconde le zone intime con un minuscolo lembo di stoffa e poi lascia che a contenere il resto siano due lacci che stringono seno e glutei. Così, al riposo dopo l'impegno professionale lungo tre mesi al timone dell'Isola dei Famosi, la conduttrice si ritaglia qualche giorno di relax in versione Madre Natura nel verde di Rio De Janeiro. Ignota la marca, visto che la presentatrice romana non tagga alcun brand sponsorizzato.

È stato un anno impegnativo per l'ex letterina, che ora si gode la sua nuova vita accanto al nuovo compagno. Con lui dà sfogo alla sua voglia di viaggiare: sono lontani, almeno per il momento, i tempi delle vacanze di famiglia con Francesco Totti nelle spiagge di Sabaudia, sul litorale romano. La curiosità di Ilary sembra proprio quella di andare in giro per il mondo.