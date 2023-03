Ilary Blasi cancella le foto con Totti da Instagram: rottura totale

Via tutto, anche i ricordi. L'ultimo gesto di Ilary Blasi nei confronti di Francesco Totti è la definitiva conferma che la rottura sia totale. Tra i due ormai regna un gelo artico che niente sembra poter sciogliere, neanche quel bel pezzo di vita che comunque hanno condiviso.

La conduttrice ha deciso di fare piazza pulita sul suo profilo Instagram, cancellando tutte le loro foto. Ne ha lasciate soltanto due, una di settembre 2021 - quando probabilmente, stando ai loro racconti, erano già in crisi - a Disneyland Paris con la piccola di casa, Isabel, l'altra invece del 31 dicembre 2019, tutti insieme alle Maldive per Capodanno. Un bellissimo ritratto di famiglia che a guardarlo oggi lascia l'amaro in bocca. Ilary ha deciso anche così, eliminando dai social ogni traccia del suo matrimonio, di voltare pagina e ricominciare senza quello che per vent'anni è stato il suo compagno di vita, padre dei suoi tre figli, facendo nuovi progetti di vita con il compagno Bastian Muller. Sul profilo di Francesco Totti, invece, le sue foto restano ancora, testimoni di un amore importante impossibile da cancellare.

Lo scontro in tribunale

Il prossimo 14 marzo ci sarà la prima udienza di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che sembrano lontanissimi dal raggiungimento di un accordo. La separazione consensuale appare ormai improbabile e i due ex coniugi sono pronti alla battaglia legale. Tre i nodi da sciogliere: la questione economica, la villa al Torrino - dove è rimasta a vivere la conduttrice con i tre figli - e l'affidamento di Chanel e Christian, che non sembra così scontato che resteranno con la mamma, al contrario di Isabel.

Le ultime foto di Totti rimaste sul profilo di Ilary Blasi