Ilary Blasi, "colpo di testa" dopo l'Oktoberfest con Bastian Muller: la foto del nuovo look

Un look inedito quello sfoggiato da Ilary Blasi su Instagram al rientro in Italia dopo un weekend di festa a Monaco di Baviera. In questi giorni la ex conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso sui social l'atmosfera del tradizionale festival popolare tedesco, vissuta insieme al fidanzato Bastian Muller, alla sorella Silvia Blasi e al cognato Ivan Peruch. Abiti della tradizione e boccali di birra non sono mancati nella gallery di storie social che, oltre a mostrare gli scorci della "Festa di ottobre", hanno anche immortalato i baci e il feeling con il compagno che è al suo fianco da qualche mese.

Durante il suo soggiorno a Monaco Ilary ha anche mostrato una pettinatura pensata per l'occasione, ovvero capelli tenuti stretti una lunga treccia che, una volta sciolta, ha prodotto il risultato postato nell'ultimo scatto: una capigliatura riccissima che la mostra decisamente diversa dalla consueta immagine di lei con i capelli lisci o solo leggermente mossi. Solo un temporaneo colpo di testa? Chissà. Di certo c'è che da qualche tempo il biondo platino dei suoi capelli ha ceduto il posto al color castano, cambiamento molto apprezzato dai follower che la ricordano così ai tempi di Passaparola, il quiz condotto da Gerry Scotti da cui partì la sua popolarità (e la storia con quello che sarebbe diventato suo marito, Francesco Totti). Un passato ben lontano, evocato da un look che la ricorda giovanissima agli esordi della sua carriera.