Ilary Blasi, frecciatina social? A casa mostra "le buone abitudini" (senza Totti)

Gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi sono al lavoro da settimane per tentare di trovare un accordo sulla separazione senza arrivare in Tribunale, anche se l'epilogo - soprattutto dopo gli ultimi risvolti al vetriolo - sembrerebbe proprio quello. Finite le vacanze estive, gli ormai ex coniugi hanno preso definitivamente strade diverse, a partire da quella di casa.

Ilary è rimasta a vivere nella villa del Torrino insieme ai figli, Francesco invece pare sia tornato nella vecchia casa di Casal Palocco, dove abitava prima di sposarsi. E proprio la casa sembra essere uno dei nodi principali da sciogliere: se l'ex calciatore vorrebbe alternarsi in quella di famiglia (per evitare di far spostare ogni volta i figli), Ilary su questo sarebbe stata perentoria. Lei non vuole spostarsi e in effetti è ancora lì.

Una presa di posizione che ribadisce nell'ultima storia pubblicata su Instagram. "Le buone abitudini" scrive la conduttrice mentre guarda 'Chi l'ha visto?' in salotto - come era solita fare insieme a Totti - forse lanciando l'ennesima frecciatina social nel confronti dell'ex marito. Un divano non più condiviso, che continua ad ospitare soltanto lei. Del resto, gli equilibri cambiano ma i programmi preferiti restano.

La storia pubblicata su Instagram da Ilary Blasi